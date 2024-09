São muitas as localidades afectadas pelos incêndios. Em Águeda, os moradores não conseguiram combater o fogo com os meios que tinham. Em Mangualde, as chamas passaram duas vezes pelo mesmo sítio. O incêndio que começou em Vila Pouca de Aguiar já passou para os concelhos de Ribeira de Pena e Vila Real. Em Póvoa do Lanhoso um bombeiro ficou ferido.