Chamas voltaram a deixar Mação em sobressalto

As chamas estavam dominadas ao fim da manhã mas à tarde a situação reverteu-se.



A frente ativa de fogo chegou a ter 15 quilómetros. Chaveira, Chaveirinha e Casais viveram momentos de muita apreensão.



O presidente da Junta de Freguesia de Cardigos, Carlos leitão, frisou à RTP como a situação desta segunda-feira foi em tudo semelhante à de domingo.



As próximas horas vão ser de alerta e de muito trabalho. Continuam no terreno mil operacionais e mais de 300 viaturas.



A reportagem do jornalista José António Pereira.