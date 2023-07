Chefe de gabinete demite-se após queixa de escritor açoriano

O escritor açoriano Joel Neto apresentou queixa contra o chefe de gabinete da secretária da Educação e Assuntos Culturais do Governo dos Açores. Acusa-o de ameaças após o lançamento de um livro sobre a pobreza na região e da emissão de uma reportagem do programa da RTP Linha da Frente.

Joel Neto diz mesmo recear pela respetiva segurança e da família devido ao ódio que todas as mensagens enviadas evidenciam.



A RTP apurou que António Bulcão, chefe de gabinete da secretária da Educação e Assuntos Culturais do Governo Regional dos Açores, demitiu-se entretanto do cargo.