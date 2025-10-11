País
Chefe de gabinete do ministro da Agricultura e Mar está a ser acusado de assédio sexual por ex-assessora
A alegada vítima cessou funções poucos meses depois da nomeação, mas o chefe de gabinete ainda estará no ativo.
Em resposta à RTP, o gabinete do ministro da agricultura garantiu ter cumprido a lei , tendo solicitado a abertura de um processo de averiguações à Inspeção Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e Ordenamento do Território.
O Ministério adiante que vai agir em conformidade com as conclusões do referido inquérito.Não se sabe se as partes ma se a queixosa e o visado já foram ouvidos pelos inspetores.