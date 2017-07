Chefe do Exército aceita passagem à reserva de comandante de Pessoal

Lusa 08 Jul, 2017, 18:34 / atualizado em 08 Jul, 2017, 18:45 | País

Num curto comunicado hoje divulgado, o Exército confirmou que o tenente-general Antunes Calçada apresentou declaração de passagem à situação de reserva "a qual foi aceite pelo general chefe do Estado-Maior do Exército"."A fim de assegurar a manutenção da cadeia de comando" foi nomeado o vice-chefe do Estado-Maior do Exército, tenente-general Rodrigues da Costa, "para assumir o cargo de Comandante do Pessoal em acumulação", refere o comunicado.Questionado pela Lusa, fonte do gabinete do ministro da Defesa recusou comentar o pedido de passagem à reserva do general Antunes Calçada, alegando que é um assunto do âmbito administrativo do Exército.O Expresso noticiou hoje que o tenente-general Antunes Calçada, comandante do Pessoal, apresentou a demissão "por divergências inultrapassáveis" com o Chefe do Estado-Maior do Exército, alegadamente devido à forma como o general Rovisco Duarte decidiu exonerar cinco comandantes no caso do furto de Tancos.O semanário Expresso refere ainda uma segunda demissão, a do Comandante das Forças Terrestres, António Faria Menezes, escrevendo que o general irá segunda-feira solicitar a sua exoneração do cargo.Citado pelo Expresso, o tenente-general Faria Menezes considerou que "houve uma quebra do vínculo sagrado entre comandantes e subordinados".Na sua página na rede social Facebook, o general Faria Menezes escreveu que "o vínculo sagrado da confiança entre comandante e soldados nunca pode ser quebrado".Contactado pela Lusa, o porta-voz do Exército disse que desconhecer qualquer pedido por parte do tenente-general Faria Menezes.Na base das decisões dos dois generais, segundo o jornal, estará a forma como o chefe do ramo decidiu exonerar os comandantes das cinco unidades responsáveis por alocar efetivos à vigilância dos Paióis Nacionais de Tancos, de onde foi furtado material de guerra, detetado no dia 28.O general Rovisco Duarte decidiu exonerar os comandantes até estarem concluídas as investigações internas que determinou. Segundo admitiu numa reunião à porta-fechada com os deputados da comissão parlamentar de Defesa, quinta-feira, esta decisão não foi consensual na estrutura do Exército, disseram à Lusa fontes parlamentares.Contudo, a decisão foi assumida como um ato de comando que melhor protegia os comandantes na fase das investigações.