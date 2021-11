Chefes de cirurgia geral do Hospital de Santa Maria demitem-se em bloco

São ao todo dez médicos, segundo os quais a tomada de posição foi agravada pela recusa dos assistentes hospitalares deste departamento às horas extraordinárias consideradas na lei, posição com a qual estão solidários.



Esta demissão está exposta num documento a que a RTP teve acesso e que foi entregue esta quarta-feira ao diretor clínico do Hospital de Santa Maria, Luís Pinheiro.



Uma decisão tomada na sequência de uma reunião desta manhã, onde se debateu a situação da urgência cirúrgica e também as condições de trabalho que se têm vindo a degradar nos últimos anos.



A demissão das chefias da cirurgia geral entra em vigor a 22 de novembro. As mesmas pedem, por carta, uma reunião urgente ao diretor clínico da instituição.