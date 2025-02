Chega prometeu e avançou com moção de censura ao Governo

Um assunto que, para André Ventura, mancha a imagem e a reputação do país. A iniciativa deu entrada esta terça-feira no Parlamento.

No texto, o Chega escreve que a imagem de portugal volta a ser beliscada pelas polémicas que atingem o Governo.

Uma moção de censura condenada ao chumbo, uma vez que PS, Bloco de Esquerda e PCP prometem votar contra a iniciativa.Pedro Nuno Santos recusa dar a mão ao Chega nesta moção de censura, mas volta a pedir explicações ao primeiro-ministro sobre esta empresa imobiliária. O secretário-geral do PS traça mesmo um paralelismo entre caso e o que levou à demissão do antigo secretário de Estado da Administração Local, Hernâni Dias.Para o comentador de política da Antena 1 Raúl Vaz, há uma diferença significativa entre este pedido de esclarecimentos lançado por Pedro Nuno Santos e a moção de censura do Chega.A moção do chega, analisa o comentador, serve para desviar as atenções dos diversos casos em que o partido de André Ventura se tem visto envolvido nos últimos tempos.