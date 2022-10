Chega propôs comissão de inquérito à gestão da pandemia da covid-19

André Ventura explicou que houve vários episódios preocupantes, como a aquisição de ventiladores à China que nunca chegaram ou que chegaram deteriorados.



Outros episódios envolveram a aquisição de milhões de máscaras sem garantia de qualidade, e a aquisição de vacinas até ao acordo europeu de aquisição global que, segundo Ventura, levou ao beneficio de grupos económicos.



O Chega vai também apresentar no parlamento um pacote nacional anti-inflação.



Uma das medidas prevê que 40% do aumento da prestação do crédito à habitação das famílias seja suportado pelo Estado em negociação direta com a banca.