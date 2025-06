Chega quer descer mais os escalões do IRS

O assunto vai ser discutido esta semana no Parlamento.

André Ventura quer descidas que sejam mais benéficas para a classe média.

O Chega vai também propor que as despesas de habitação, até 850 euros, possam ser deduzidas no IRS.

André Ventura falou na sede do partido, numa conferência de imprensa marcada também para falar sobre imigração, nomeadamente sobre a lei da nacionalidade.



Um tema em que o Chega insiste é na proposta de perda de nacionalidade portuguesa para cidadãos naturalizados que cometem crimes graves.Está prevista para esta semana uma reunião do Chega com o Governo para chegar a um acordo pelo menos sobre as propostas sobre a emigração.