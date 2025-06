Chega vai viabilizar CPI proposta pela Iniciativa Liberal à gestão do INEM

André Ventura garante que o Chega leva o relatório da IGAS "muito a sério e que vai viabilizar as chamadas da governante ao parlamento, e defende que o escrutínio tem de ser feito no parlamento, "quer através de um inquérito, ou na comissão de saúde". O líder do maior partido da oposição garantiu que vai viabilizar a Comissão de Inquérito Parlamentar proposta pela Iniciativa Liberal e recorda que o partido já tinha proposto uma Comissão de Inquérito "ao papel do INEM".

"O governo continua a falhar provavelmente naquela que é a área mais importante da gestão política do país, que é a saúde", acusou Ventura que recorda que os "casos multiplicam-se um atrás dos outros, sem que haja consequência política".



O líder do Chega afirma que a ministra da Saúde "foi lesta a dizer que assacaria a responsabilidade política" e que o que se espera agora "é que dê consequência e retire essa responsabilidade política".



André Ventura volta a frisar que Ana Paula Martins "não devia ter entrado no governo, "já sabíamos que tinha este tipo de responsabilidades e que tinha feito uma má gestão do serviço de saúde" e deu vários exemplos dos problemas que o SNS atravessou ao longo dos últimos meses.



"Há aqui uma responsabilidade que também é do primeiro-ministro" que deixou as mortes "sem responsabilidade".