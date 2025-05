Chega vence ou reforça nos principais destinos da emigração na Europa

De acordo com os dados oficiais, o Chega obteve 28,85% dos votos em França, ficando à frente do PS (14,41%) e da coligação PSD/CDS (12,81%).

Nas eleições do ano passado, o PS foi o partido mais votado neste país, com 18,59% dos votos, ficando à frente do Chega (16,75%) e da AD (12,63%).

Na Suíça, outro país europeu com forte presença de emigrantes portugueses, o Chega reforçou a liderança, obtendo 45,72% dos votos, contra 32,62% em 2024.

Na segunda posição ficou a coligação PSD/CDS, tal como a AD em 2024, e o PS em terceiro lugar, igual ao que conseguiu no ano passado.

No Reino Unido, o Chega venceu com 16% dos votos, destronando assim o PS que em 2024 ficou em primeiro lugar, com 15,22% da votação.

Em segundo lugar ficou o PS (13,21%) e a coligação PSD/CDS (13,07%).

No Luxemburgo, o Chega também lidera, reforçando a votação: 31,27%, contra 19,61% em 2024. A coligação PSD/CDS manteve a segunda posição e o PS a terceira.

Com a maioria dos consulados apurados, o Chega vencia, às 19h15, com 28,17% dos votos, seguindo-se a coligação PSD/CDS (15,02%) e o PS (13,03%).

Os resultados apontam para a eleição de dois deputados da coligação PSD/CDS (um pela Europa e outro por Fora da Europa) e dois do Chega (um por cada círculo).

