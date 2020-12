Chegada das vacinas a Penafiel é "céu menos nublado"

Lusa

No Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, a manhã desta terça-feira foi particularmente emocional, com a chegada das primeiras vacinas contra a Covid-19. As 600 doses que chegaram ao Hospital Padre Américo, em Penafiel, suscitam ao diretor da unidade "um sentimento de um céu menos nublado e uma luz de esperança para o futuro".