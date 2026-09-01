Cheias Nepal. Resgatado com vida cidadão português que estava dado como desaparecido

Cheias Nepal. Resgatado com vida cidadão português que estava dado como desaparecido

Eram três os portugueses que estavam desaparecidos após as enxurradas que afetaram o país há cerca de uma semana. Um foi agora encontrado com vida e resgatado.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Foto: Monika Malla - Reuters

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A informação é do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

"De acordo com as autoridades do Nepal, um cidadão nacional terá sido resgatado", indicou o ministério, acrescentando que "permanecem desaparecidas duas portuguesas".

A notícia surge numa altura em que são já mais de 1000 os mortos nas cheias que atingiram o Nepal e o Tibete.

De acordo com o mais recente balanço, o número total de mortos ultrapassou hoje os 1.000.

A agência nepalesa de gestão de catástrofes informou que foram contabilizados 987 mortos no país e que 3.916 pessoas continuam desaparecidas, entre as quais 583 estrangeiros.

As autoridades chinesas tinham contabilizado 16 mortos na atualização mais recente, divulgada no domingo, elevando para pelo menos 1.003 o número de vítimas mortais nos dois países.

Pelo menos 11.814 pessoas foram até agora resgatadas, de acordo com as autoridades nepalesas.

c/ Lusa
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