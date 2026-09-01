País
Cheias Nepal. Resgatado com vida cidadão português que estava dado como desaparecido
Eram três os portugueses que estavam desaparecidos após as enxurradas que afetaram o país há cerca de uma semana. Um foi agora encontrado com vida e resgatado.
A informação é do Ministério dos Negócios Estrangeiros.
"De acordo com as autoridades do Nepal, um cidadão nacional terá sido resgatado", indicou o ministério, acrescentando que "permanecem desaparecidas duas portuguesas".
A notícia surge numa altura em que são já mais de 1000 os mortos nas cheias que atingiram o Nepal e o Tibete.
De acordo com o mais recente balanço, o número total de mortos ultrapassou hoje os 1.000.
A agência nepalesa de gestão de catástrofes informou que foram contabilizados 987 mortos no país e que 3.916 pessoas continuam desaparecidas, entre as quais 583 estrangeiros.
As autoridades chinesas tinham contabilizado 16 mortos na atualização mais recente, divulgada no domingo, elevando para pelo menos 1.003 o número de vítimas mortais nos dois países.
Pelo menos 11.814 pessoas foram até agora resgatadas, de acordo com as autoridades nepalesas.
A agência nepalesa de gestão de catástrofes informou que foram contabilizados 987 mortos no país e que 3.916 pessoas continuam desaparecidas, entre as quais 583 estrangeiros.
As autoridades chinesas tinham contabilizado 16 mortos na atualização mais recente, divulgada no domingo, elevando para pelo menos 1.003 o número de vítimas mortais nos dois países.
Pelo menos 11.814 pessoas foram até agora resgatadas, de acordo com as autoridades nepalesas.
c/ Lusa