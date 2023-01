Cheias no Porto. Há previsões de chuva forte nas próximas horas

A Rua Mouzinho da Silveira foi uma das ruas mais afetadas pela enxurrada desta tarde. Essa artéria da cidade ainda está encerrada ao trânsito, mas as equipas de limpeza do Porto continuam os trabalhos. Está a ser investigado se as inundações terão sido causadas pelas obras do metro do Porto.