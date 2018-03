Chocolate mais caro do mundo em exposição em Óbidos

Inês Geraldo - RTP16 Mar, 2018, 18:15 | País

Faz parte de uma edição limitada de mil bombons e é composto chocolate negro equatorial, filamentos de açafrão, trufa branca, óleo de trufa branca, baunilha de Madagáscar e flocos de ouros.



O preço está marcado nos 7.728 euros e está coberto por ouro comestível. É guardado por duas pessoas e o seu criador, Daniel M. Gomes revelou que se trata do chocolate mais caro do mundo, certificado pelo Guiness.



O chocolate é guardado numa caixa especial, com uma base de madeira lacada a preto, gravação do número de série em ouro e um pequeno sino de vidro revestido com mais de cinco mil cristais swarovski e uma pega de ouro.

Festival de Óbidos prolongado

A autarquia de Óbidos anunciou esta sexta-feira que o Festival Internacional de Chocolate de Óbidos vai ser prolongado por mais dois fins-de-semana devido às condições climatéricas.



Com uma interrupção para celebrar a Páscoa, o Festival voltará ao ativo entre nos fins-de-semana de 13 a 15 e 20 a 22 de abril. A decisão contempla as más condições atmosféricas sentidas em Portugal.



De acordo com a organização "as condições meteorológicas adversas fizeram com que em grande parte dos dias não fosse possível proporcionar uma visita confortável ao evento”.



O tema deste ano do Festival Internacional do Chocolate de Óbidos é as alterações climatéricas.



(c/ agências)