Chuva deixa bacias hidrográficas com armazenamento a 92%

Na terceira semana deste mês de março, apenas as bacias do Ave, Mira e Ribeiras do Barlavento tiveram um armazenamento inferior à média.







Por causa da depressão Martinho, todas as bacias aumentaram o volume total de armazenamento de água, agora nos 92 por cento, com 12.165 hm3 para uma capacidade total de 13.299 hm3.

No quadro das bacias hidrográficas, destaca-se também o armazenamento a 99 por cento nas bacias do Vouga e a 97 por cento das bacias do Tejo. Na bacia do Tejo há várias barragens completamente cheias, tal como no Guadiana, cuja bacia está também a 97 por cento da capacidade.





A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) insiste nos, por causa do risco de inundações. Cuidados especiais para quem vive junto ao rio Tejo em especial, às freguesias do distrito de Santarém.Esta terça-feira de manhã, em Setil, a reportagem da RTP esteve numa estrada, a cerca de um quilómetro do rio, onde as águas do Tejo permanecem.Estão desanconselhadas deslocações a pé ou de carro perto do rio até porque os caudais do Tejo estão a subir.