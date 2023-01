Chuva forte e persistente obrigou rio da Silveira a inundar baixa do Porto

O mau tempo atingiu a baixa da cidade do Porto provocando inundações, obrigando a corte de várias ruas.A travessia de Metro entre o Porto e Gaia chegou a estar suspensa, entretanto reposta, devido à entrada de água na estação de São Bento.Várias lojas, sobretudo na rua de Mouzinho da Silveira foram inundadas, estando agora a câmara vai fazer a avaliação dos prejuízos.As previsões de mau tempo continuam sendo que a chuva regresse em força durante esta madrugada e a manhã de domingo.Até às 6 da tarde deste domingo os distritos do Porto, Braga, Viana do Castelo e Aveiro estão sob aviso amarelo do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.