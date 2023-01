Proteção Civil regista cerca 150 ocorrências devido ao mau tempo na Área Metropolitana do Porto

Uma situação que o comandante da Proteção Civil, José Miranda, deu conta referindo que foram registadas 193 ocorrências associadas ao mau tempo, sendo que a maioria das solicitações tiveram uma maior concentração na “baixa da cidade”.Agora é tempo de limpezas dos espaços e vias públicas, refere.

Recorde-se que por causa do mau tempo os distritos do Porto, Viana do Castelo, Aveiro e Braga estão em alerta amarelo do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.





O comandante José Miranda diz que no resto do país há registo de situações pontuais, mas sem estragos a registar.