Chuva intensa e vento. IPMA coloca oito distritos sob aviso laranja e restantes a amarelo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), colocou esta terça-feira oito distritos de Portugal continental sob aviso laranja, e os restantes a amarelo, para quarta-feira, dada a previsão de chuvas intensas, ventos fortes e agitação marítima.



Entre os distritos de maior "risco", ou seja, com aviso laranja, estão Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, prolongando-se a situação até ao dia 13.

Os restantes distritos estão sob aviso amarelo, uma situação semelhante para o arquipélago da Madeira e para o grupo Ocidental do arquipélago dos Açores.

Os avisos do IPMA, vermelho, laranja e amarelo, são emitidos quando existe uma situação meteorológica de risco, que pode ser elevado, moderado ou reduzido.

Precipitação, por vezes forte e persistente, rajadas de vento de 75 km/h até 90 Km/h e agitação marítima com ondas bastante elevadas, são as previsões do IPMA para os próximos dias, que em algumas zonas do país podem ir até 14 de novembro, sexta-feira.