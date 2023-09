Foto: Pedro A. Pina - RTP

Depois, entre as 21 horas e as 6 da manhã há alerta amarelo em Viana do Castelo, Braga e Porto.



Para quarta-feira prevê-se uma melhoria ligeira, mas será por pouco tempo, explica Patrícia Marques, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.



A chuva continua a cair, as temperaturas também desceram mas ainda é cedo para dizer que o verão acabou, sublinha o IPMA.