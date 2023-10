Foto: Ryoji Iwata - Unsplash

A partir de sexta-feira, o calor vai baixar com as previsões a apontarem para temperaturas no máximo até os 25 graus Celsius.



Quanto à chuva, vem para ficar pelo menos uma semana, diz à Antena 1 a meteorologista Margarida Gonçalves, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.