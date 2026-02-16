País
Chuva vai continuar até quinta-feira, com menos frequência e intensidade
A chuva parece teimar em não querer deixar o território continental, com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera a apontar a continuação de chuva até quinta-feira.
O vento vai estar fraco, apenas com mais intensidade nas regiões mais elevadas. Já o frio vai marcar presença também a partir de quinta, sobretudo nas regiões do norte e do centro.
Mas a partir de dia 20, “parece” que já não vai haver precipitação, explicou à Antena 1 a meteorologista Cristina Simões.