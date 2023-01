Chuva vai voltar a cair com intensidade este sábado no norte do país

A previsão de períodos de chuva forte vai estar em vigor durante a próxima madrugada e até ao meio-dia de sábado, explica à Antena 1 o meteorologista Bruno Café.

O aviso laranja, o segundo mais elevado, baixa para amarelo até ao fim da tarde de domingo.







também a Autoridade Marítima Nacional e Marinha alertam para agravamento da agitação marítima em Portugal Continental a partir de amanhã.



A previsão do estado do mar aponta para um agravamento considerável das condições meteorológicas e de agitação marítima na costa ocidental de Portugal Continental entre as 18h00 de amanhã, 07 de janeiro, e as 18h00 da próxima segunda-feira, 09 de janeiro.