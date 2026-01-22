Chuva, vento, neve e agitação marítima. Depressão Ingrid chega a Portugal continental

Traz chuva, vento, neve e agitação marítima para os próximos dias. Os efeitos da passagem da depressão Ingrid pelo território continental começam a fazer-se sentir a partir da tarde desta quinta-feira.









Estão, por isso, sob aviso amarelo os distritos de Lisboa, Leiria e Coimbra entre as 15h00 e as 18h00 e Viseu, Évora, Porto, Vila Real, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Aveiro, Castelo Branco, Portalegre e Braga entre as 15h00 e as 21h00, por causa da chuva por vezes forte.

Muita chuva, vento que pode soprar com rajadas entre os 70 e os 100 quilómetros por hora e neve nas serras a partir dos 600 metros de altitude, como relatou o meteorologista do Instituto do Mar e da Atmosfera, Jorge Ponte.

Os mesmos distritos estão já sob aviso laranja e Faro (na costa ocidental), Setúbal, Lisboa, Leiria e Beja já estão sob aviso amarelo por causa do estado do mar.

À população em geral, estão desaconselhadas a prática de passeios junto à orla costeira e nas praias, bem como a prática de atividades em zonas expostas à agitação marítima ou atingidas pela rebentação.





devido ao vento do quadrante oeste com rajadas até 75 quilómetros por hora.devido à previsão de "ondas de noroeste com 7 a 9 metros de altura significativa, podendo atingir 15 metros de altura máxima", em toda a costa ocidental.O instituto colocou tambémTambém as costas norte e sul da ilha da Madeira e o Porto Santo estão sob aviso amarelo por causa da agitação marítima, passando depois a laranja entre sexta-feira e domingo.Face a estas condições, a Autoridade Marítima Nacional e a Marinha Portuguesa recomendam, em especial à comunidade piscatória e da náutica de recreio que se encontra no mar, o regresso ao porto de abrigo mais próximo e a adoção de medidas de precaução.