País
Chuva, vento, neve e agitação marítima. Depressão Ingrid chega a Portugal continental
A depressão Ingrid chega esta tarde e há dez distritos de Portugal Continental com aviso laranja devido à agitação marítima. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou ainda Castelo Branco e Guarda com aviso amarelo por causa da neve.
Traz chuva, vento, neve e agitação marítima para os próximos dias. Os efeitos da passagem da depressão Ingrid pelo território continental começam a fazer-se sentir a partir da tarde desta quinta-feira.
Muita chuva, vento que pode soprar com rajadas entre os 70 e os 100 quilómetros por hora e neve nas serras a partir dos 600 metros de altitude, como relatou o meteorologista do Instituto do Mar e da Atmosfera, Jorge Ponte.
Estão, por isso, sob aviso amarelo os distritos de Lisboa, Leiria e Coimbra entre as 15h00 e as 18h00 e Viseu, Évora, Porto, Vila Real, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Aveiro, Castelo Branco, Portalegre e Braga entre as 15h00 e as 21h00, por causa da chuva por vezes forte.
Estão, por isso, sob aviso amarelo os distritos de Lisboa, Leiria e Coimbra entre as 15h00 e as 18h00 e Viseu, Évora, Porto, Vila Real, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Aveiro, Castelo Branco, Portalegre e Braga entre as 15h00 e as 21h00, por causa da chuva por vezes forte.
E até sexta-feira os distritos de Braga, Coimbra, Beja, Leiria, Viana do Castelo, Setúbal, Faro e Porto estão com aviso amarelo devido ao vento do quadrante oeste com rajadas até 75 quilómetros por hora.
No sábado, os distritos do Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar sob aviso vermelho devido à previsão de "ondas de noroeste com 7 a 9 metros de altura significativa, podendo atingir 15 metros de altura máxima", em toda a costa ocidental.Os mesmos distritos estão já sob aviso laranja e Faro (na costa ocidental), Setúbal, Lisboa, Leiria e Beja já estão sob aviso amarelo por causa do estado do mar.
O instituto colocou também os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro, Castelo Branco, Coimbra e Braga sob aviso laranja entre as 0h00 de sexta-feira e as 7h00 de sábado devido à queda de neve acima dos 800 metros de altitude. Também as costas norte e sul da ilha da Madeira e o Porto Santo estão sob aviso amarelo por causa da agitação marítima, passando depois a laranja entre sexta-feira e domingo.
Face a estas condições, a Autoridade Marítima Nacional e a Marinha Portuguesa recomendam, em especial à comunidade piscatória e da náutica de recreio que se encontra no mar, o regresso ao porto de abrigo mais próximo e a adoção de medidas de precaução.
À população em geral, estão desaconselhadas a prática de passeios junto à orla costeira e nas praias, bem como a prática de atividades em zonas expostas à agitação marítima ou atingidas pela rebentação.
c/ Lusa
Tópicos