Ciberataques podem ter apenas o intuito de provocar desordem

A imprensa associa esta quarta-feira a pandemia ao recrudescimento deste tipo de crimes, pois aumentou o volume de dados e há uma maior fragilidade dos sistemas com a introdução do teletrabalho.

Continua sem se saber o objetivo por detrás do ataque informático à Vodafone. Contudo, a PJ não afasta a hipótese de haver dados de clientes comprometidos.O diretor executivo da empresa de telecomunicações sublinha que tudo está a ser feito para repor com brevidade as normais funções.Mário Vaz volta a garantir que não há indícios de que os dados dos clientes tenham sido comprometidos.