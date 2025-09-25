Ciclone Açores. Oito portos fechados na ilha de São Miguel

O Capitão do Porto de Ponta Delgada, António Marques Peiriço, determinou, devido ao estado do mar, "o fecho a toda a navegação dos portos dos Mosteiros, Rabo de Peixe, Porto Formoso, Povoação, Ribeira Grande, Vila Franca do Campo, Caloura e Lagoa, entre as 01:00 [locais, 02:00 em Lisboa] de 26 de setembro e as 07:00 de 27 de setembro de 2025".

Segundo o edital, a decisão foi tomada após auscultação da Autoridade Portuária e "demais entidades responsáveis".

O ciclone tropical Gabrielle deverá passar pelos Açores como furacão de categoria 1 na escala de Saffir-Simpson (escala de 1 a 5, em que 5 é a categoria mais grave), provocando um agravamento do estado do tempo a partir do final do dia de hoje.

No Grupo Central (Pico, Faial, Graciosa, Terceira e São Jorge) preveem-se "precipitação forte, vento com rajadas na ordem dos 200 quilómetros/hora de sul, a rodar para noroeste, e agitação marítima com ondas entre os oito e 10 metros de altura significativa, podendo a onda máxima atingir os 14 a 18 metros".

No grupo Ocidental (Flores e Corvo) também haverá precipitação forte e rajadas até 130 quilómetros/hora, com ondulação idêntica à do grupo Central.

Estes dois grupos estão com vários avisos vermelhos do IPMA -- o mais grave numa escala de três -- entre o final do dia de hoje e a manhã de sexta-feira.

Nas ilhas de São Miguel e Santa Maria (grupo Oriental) são esperadas "precipitação por vezes forte", rajadas entre 100 e 120 quilómetros/hora, e ondas até nove metros de altura significativa.

O Governo Regional já declarou situação de alerta, entre as 18:00 de hoje e as 18:00 de sexta-feira, nos grupos Central e Ocidental, proibindo determinadas atividades, devido à passagem do ciclone tropical.