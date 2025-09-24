Ciclone Gabrielle coloca grupos Ocidental e Central dos Açores sob aviso vermelho da meteorologia

Nas ilhas Flores e Corvo (grupo Ocidental) o aviso vermelho para precipitação forte vigora entre 21:00 de quinta-feira (22:00 de Lisboa) e as 06:00 de sexta-feira.

O IPMA emitiu ainda um aviso vermelho para agitação marítima, para o período entre as 00:00 e as 09:00 de sexta-feira, com ondas de sudoeste, passando a norte, podendo a onda máxima atingir os 14 a 18 metros.

Quanto ao aviso vermelho relativo ao vento para estas duas ilhas, vigora das 00:00 às 06:00 de sexta-feira, soprando este de leste, rodando para norte.

Nas ilhas Terceira, Faial, Pico, São Jorge e Graciosa, que constituem o grupo Central, há um aviso vermelho para vento, vigorando das 00:00 às 09:00 de sexta-feira, com direção de sul, rodando para noroeste.

O IPMA emitiu ainda para o mesmo grupo, um aviso vermelho, válido entre 03:00 e as 12:00 de sexta-feira, relativo à agitação marítima, com ondas de sudoeste, passando a noroeste, podendo a onda máxima atingir os 14 a 18 metros.

Os Açores vão estar sob a influência do ciclone Gabrielle, que se encontrava terça-feira "a aproximadamente 2.640 quilómetros a oés-sudoeste do Grupo Ocidental dos Açores", deslocando-se para nordeste.

Segundo o centro de vigilância dos Açores, o Gabrielle está atualmente classificado como furacão de categoria 4 na escala de Saffir-Simpson (escala de 1 a 5, em que 5 é a categoria mais grave).

É esperado, no entanto, que "à medida que se aproxima do arquipélago dos Açores, vá perdendo intensidade, atingindo a região com ventos de força de tempestade tropical ou furacão de categoria 1", referiu a meteorologista Rita Mota.