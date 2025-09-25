Ciclone tropical Gabrielle coloca Açores em aviso vermelho

O aviso da meteorologia é vermelho porque, com o Gabrielle, vão chegar chuvas, ventos fortes e mar muito agitado - as ondas podem atingir pelo menos 15 metros.

O meteorologista do IPMA nos Açores Carlos Ramalho explica à RTP Açores qual é o comportamento esperado do ciclone tropical ao passar no arquipélago.





A passagem do ciclone tropical Gabrielle pelo arquipélago dos Açores vai condicionar a vida dos ilhéus.





O Governo dos Açores mandou fechas escolas e serviços públicos a partir das 18h00, hora local, e pede à população que adote comportamentos defensivos, evitando deslocações.