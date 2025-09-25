Ciclone tropical Gabrielle coloca Açores em aviso vermelho
Foto: Georg Eiermann - Unsplash
Os Açores esperam esta quinta-feira a chegada do ciclone tropical Gabrielle. Esta tempestade deve atingir com mais intensidade os grupos ocidental e central do arquipélago a partir do fim da tarde.
O meteorologista do IPMA nos Açores Carlos Ramalho explica à RTP Açores qual é o comportamento esperado do ciclone tropical ao passar no arquipélago.
A passagem do ciclone tropical Gabrielle pelo arquipélago dos Açores vai condicionar a vida dos ilhéus.