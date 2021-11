Ciclovia da Avenida Almirante Reis nas mãos de Carlos Moedas

O Grupo de cidadãos por uma Lisboa Sustentável escreveu uma Carta aberta em que pede ao autarca para reconsiderar. É assinada por Associações de vários setores.





Um dos argumentos é que o tempo de deslocação em automóvel aumentou logo após a implementação da ciclovia, mas que se terá reduzido passados uns meses, sendo hoje em dia muito próximo do anterior à ciclovia.



Vamos com a repórter Arlinda Brandão para a Avenida Almirante Reis perceber quais os argumentos de moradores e comerciantes que são contra esta polémica Ciclovia e querem que seja retirada.





Do outro lado, de quem é a favor, têm sido feitas várias ações e manifestações e uma Carta Aberta de um Grupo de cidadãos por uma Lisboa Sustentável que se constituiu para lutar pela Ciclovia.



A Antena 1 questionou a Câmara Municipal de Lisboa sobre o que vai fazer depois de Carlos Moedas na Campanha para as autárquicas dizer que a "a ciclovia da Avenida Almirante Reis é para acabar". A autarquia responde apenas que está a analisar a situação para avançar com novas soluções.





Oiça a Reportagem de Arlinda Brandão.