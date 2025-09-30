Cientista portuguesa ganha bolsa europeia de investigação no valor de 2 milhões de euros
Vanessa Coelho-Santos, investigadora da Universidade de Coimbra, ganhou uma bolsa de 2 milhões de euros do Conselho Europeu de Investigação para desvendar os segredos dos cérebros dos bébés.
Vanessa Coelho-Santos dedica-se desde 2017 a esta área, os testes são com ratinhos, e já descobriu, por exemplo, que a resposta dos recém-nascidos às doenças diferem consoante o sexo biológico.
A jornalista da Antena 1 Susana Barros conversou com a investigadora sobre isto e sobre o projeto que vai desenvolver com a prestigiada Starting Grant.