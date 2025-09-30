Cientista portuguesa ganha bolsa europeia de investigação no valor de 2 milhões de euros

A cientista do Instituto de Ciências Nucleares Aplicadas à Saude vai estudar a rede vascular dos recém-nascidos e tentar perceber o impacto das infecções desse período no desenvolvimento do cérebro e nas doenças neurológicas.



Vanessa Coelho-Santos dedica-se desde 2017 a esta área, os testes são com ratinhos, e já descobriu, por exemplo, que a resposta dos recém-nascidos às doenças diferem consoante o sexo biológico.



A jornalista da Antena 1 Susana Barros conversou com a investigadora sobre isto e sobre o projeto que vai desenvolver com a prestigiada Starting Grant.