Cientista portuguesa premiada por estudo sobre o calor no oceano

"Quero perceber de que forma os efeitos das alterações climáticas - como o aquecimento do oceano, a acidificação, as zonas com menos oxigénio e também a contaminação por poluentes como medicamentos que tomamos e que vão parar às águas - podem afetar a simbiose entre vertebrados e invertebrados. Neste caso, entre peixes e anémonas ou crustáceos".O projeto chama-se "Under Pressure" e deve arrancar no último trimestre deste ano. Rita ganha agora 15 mil euros, que pretende aplicar na comunicação de ciência e divulgação do estudo.