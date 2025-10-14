País
Cientistas do ISCTE testam fibra ótica de última geração no Metro de Lisboa
Foto: Arlinda Brandão - Antena 1
O ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, está a instalar o maior centro de testes de fibra ótica do mundo. É na linha Amarela do Metro de Lisboa, com um projeto que ronda os 2,3 milhões de euros.
O primeiro troço instalado até ao início do próximo mês vai ser entre o ISCTE e Odivelas. Segue-se, até final do ano, o troço que liga o ISCTE e o Rato para fechar o anel. No próximo ano vão decorrer os testes do laboratório.
O ponto de partida das fibras é o edifício do ISCTE na Avenida das Forças Armadas, onde fica localizado o laboratório de monitorização dos testes da nova geração de fibras, com 3 e 7 núcleos óticos.
Pela primeira vez, vai ser possível analisar o desempenho da transmissão de dados através desta nova geração de fibra em condições reais, replicadas pelo ambiente adverso do metropolitano.
Dos 2,3 milhões de euros de investimento, 588 mil euros são verbas europeias, vêm do Programa Lisboa 2030, e o restante de verbas próprias do ISCTE, de acordo com a instituição.