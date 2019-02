Cientistas e pescadores não querem perder o plástico de vista

Os oceanos estão a cada dia que passa mais contaminados com lixo. Poluentes que chegam até nós, humanos, através da cadeia alimentar. Um dos materiais mais presentes é o plástico. O Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental (CiiMAR) da Universidade do Porto propõe o resgate de redes de pesca "fantasmas".



Segundo a ONU, cerca de 80 por cento de todo o lixo no mar tem origem em terra. Os restantes 20 por cento estão relacionados com atividades marítimas. É a pensar na gestão ambiental e económica que o CiiMAR está a coordenar um programa de âmbito europeu, o NetTag









"Propomos uma ação preventiva para reduzir o lixo marinho. E por outro lado trabalhar com os pescadores em ações de sensibilização, porque eles também são vítimas do lixo marinho, quando vão à pesca, pescam peixe e pescam lixo", sublinha Marisa Almeida.



O CiiMAR conta ver o projeto no terreno em 2021, quando cerca de 20 embarcações vão poder utilizar este sistema.



Estima-se que mais de nove milhões de toneladas de lixo plástico circulem já pelos mares. Muito dele já no leito oceânico. Num estudo da Agência Ambiental da Áustria, foram muitos os indivíduos que apresentaram microplásticos no organismo.





Redes biodegradáveis: solução viável?

Peixe de plástico no prato

Carmen Lima considera mesmo inevitável a ingestão de plástico nos consumos diários: "Obviamente que nós, no topo da cadeia alimentar, iremos sofrer as consequências desta posição".





