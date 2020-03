CIM do Tâmega e Sousa adquiriu 11 ventiladores para ceder ao CHTS

Colaboraram nesta aquisição as 11 câmaras com assento naquela CIM e também Paredes, município da Área Metropolitana do Porto que tem o CHTS como unidade hospitalar de referência.

"Estes aparelhos vão permitir aumentar a capacidade de resposta da região do Tâmega e Sousa à pandemia originada pelo novo coronavírus, pese embora a vontade dos municípios em adquirir mais unidades, mas impossibilitada pelos constrangimentos associados à atual disponibilidade do mercado", lê-se num comunicado da CIM enviado à agência Lusa.

Os 11 autarcas do Tâmega e Sousa e o presidente de Paredes reuniram-se hoje por videoconferência "para fazer um ponto da situação da evolução da doença na região".

"Os autarcas do Tâmega e Sousa manifestaram ainda ao CHTS a disponibilidade para ajudar em tudo o que estiver ao seu alcance para colmatar outras necessidades de recursos que venham a ser identificadas", lê-se ainda no comunicado.

Para quinta-feira, está agendada nova reunião "para dar continuidade aos trabalhos de articulação e concertação de medidas entre municípios e instituições envolvidas no combate à pandemia".

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, foi detetado em dezembro e já infetou mais de 200.000 pessoas em todo o mundo, das quais mais de 8.200 morreram. Das pessoas infetadas, mais de 82.500 recuperaram.

O surto começou na China e espalhou-se já por 170 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar a situação como de pandemia.

Depois da China, que contabiliza 80.894 infetados dos quais 69.601 recuperaram e 3.237 morreram, os países mais afetados são: a Itália, com 2.503 mortes em 31.506 casos; o Irão, com 1.135 vítimas mortais em 17.350 doentes; a Espanha, com 558 em 13.716; e a França, com 175 em 7.730.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde elevou quarta-feira o número de casos de infeção para 642, mais 194 do que na terça-feira. O número de mortos no país subiu para dois e, entre o total de doentes, três recuperaram.

Dos casos confirmados, 553 estão a convalescer em casa e 89 estão internados, 20 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos. Há ainda registo de 5.067 casos suspeitos até quarta-feira, dos quais 351 aguardam resultado laboratorial. Há ainda 6.852 contactos sob vigilância.

Portugal está em estado de alerta desde sexta-feira, tendo o Governo colocado os meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão.

Hoje foi também decretado o estado de calamidade pública no concelho de Ovar, que se encontra sob quarentena geográfica, com controlo de entradas e saídas no território.