Cimeira Lumière junta no sul de França pesos pesados do cinema mundial

Saint-Paul-de-Vence, no sul de França, foi o ponto de encontro de estúdios de cinema, canais de televisão plataformas de streaming de todo o mundo.







Foi uma cimeira organizada pela França, em parceria com a Coreia do Sul, dois países com uma forte indústria cinematográfica, com intenção de definir um conjunto de estratégias de proteção de criadores de cinema.

Durante a cimeira, o presidente francês, Emmanuel Macron, e o presidente sul-coreano, Lee Jae Myung, anunciaram um fundo de apoio de mil milhões de euros para o cinema independente, numa tentativa de este não ser engolido pelas novas formas de ver conteúdo.