Cinco arguidos. Residências dos Super Dragões alvo de buscas da PSP no distrito do Porto

Elementos do Departamento de Investigação Criminal (DIC) da PSP do Porto terminaram ao início desta manhã de realizar buscas a "várias residências dos Super Dragões no distrito do Porto, avançou fonte da PSP do Porto.



Segundo fonte das relações públicas da PSP do Porto, as buscas ocorreram ao longo desta manhã "em várias residências dos Super Dragões" no distrito do Porto, nomeadamente na casa de Fernando Madureira, antigo líder da claque do Futebol Clube do Porto (FCP).Madureira, conhecido por "Macaco", está atualmente em prisão preventiva depois de ter sido condenado a três anos e nove meses de prisão efetiva no âmbito da Operação Pretoriano.

A notícia foi avançada pelo Correio da Manhã e confirnada pela RTP. Em causa estão crimes de ofensa à integridade física, roubo e burla a envolver ativos financeiros.

Este processo investiga agressões e roubos alegadamente cometidos em grupo, ainda antes da detenção de Fernando Madureira, o ano passado. Não há mandados de detenção, apenas de busca.

Entretanto, a PSP anunciou que realizou 12 buscas domiciliárias, constituiu cinco arguidos e apreendeu telemóveis, roupa, um cartão de débito e dez cartões de sócio do FC Porto, no âmbito de uma investigação por roubo, visando elementos da claque Super Dragões.

"Os factos remontam a setembro de 2023, quando os lesados, dois homens com idades entre os 30 e 35 anos, foram agredidos em comunhão de esforços pelos suspeitos na zona de restauração da superfície comercial do Alameda Shopping", explica o Comando Metropolitano do Porto da PSP, em comunicado.



Segundo este Comando, "os suspeitos, no decurso das agressões lograram, ainda, apropriar-se de bens pessoais dos lesados avaliados em aproximadamente 160 mil euros, onde se incluem, entre outros, um relógio de luxo, peças de vestuário e dinheiro em numerário".



"Assim, veio a PSP no dia de hoje a realizar 12 mandados de buscas domiciliárias em diversas zonas do norte do país, com especial incidência na Área Metropolitana do Porto. No cumprimento dos mandados emitidos por autoridade judiciária, foram constituídos cinco arguidos e apreendidos: seis telemóveis, peças de vestuário, 10 cartões de sócio do FCP e um cartão de débito", acrescenta o comunicado.



A operação esteve a cargo da Divisão de Investigação Criminal da PSP do Porto.

