Cinco bombeiros feridos após despiste de viatura na A3

Segundo a mesma fonte, a viatura dos bombeiros de Vila Nova de Tazem, em Gouveia, no distrito da Guarda, tombou na via, no sentido sul-norte.

Esta viatura deslocava-se para Ponte da Barca, no distrito de Viana do Castelo, para reforçar o dispositivo que se encontra a combater o fogo que lavra desde sábado à noite no Parque Nacional Peneda-Gerês, acrescentou.

Segundo a mesma fonte, a circulação na A3 "está cortada ao trânsito no sentido sul/norte, na zona do acidente".