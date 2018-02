Cinco detidos já respondem no âmbito da "Operação Lex"

Mário Aleixo - RTP01 Fev, 2018, 06:47 / atualizado em 01 Fev, 2018, 08:12 | País

Os cinco detidos, entre eles um oficial de justiça, dois advogados e o filho de um destes, que foram presentes ao juiz conselheiro Pires da Graça ao início da noite de quarta-feira, estão entre os 12 arguidos do processo, que incluem também os juízes desembargadores Rui Rangel e Fátima Galante, o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, e o vice-presidente do clube, Fernando Tavares.



Os detidos, acompanhados dos respetivos advogados, chegaram ao Supremo Tribunal de Justiça (STJ) pouco depois das 18h30 e depois de preenchida documentação relativa ao processo começaram a ser identificados, cerca das 20h00.



Cerca das 21h15 saiu um dos advogados no processo, António Pinto Pereira (cujo cliente que representa é ainda desconhecido), que disse aos jornalistas que ia "comer qualquer coisa rápido" e afirmou que "os trabalhos estavam a decorrer", tendo regressado às instalações do Supremo, na Praça do Comércio, 20 minutos depois.



A primeira sessão de apresentação ao juiz terminou cerca 23h30, com os detidos a abandonarem o Supremo Tribunal de Justiça cerca das 23h50, por uma porta lateral. Presente na sessão esteve também o procurador-geral adjunto Paulo Sousa, coordenador do Ministério Público no STJ.



Não foram dados mais esclarecimentos após o final dos trabalhos na quarta-feira.

O que está em causa

Os interrogatórios aos cinco detidos na "Operação Lex", que terão pernoitado no Estabelecimento Prisional anexo à Polícia Judiciária (EPPJ), prosseguem esta quinta-feira de manhã no Supremo Tribunal de Justiça.



A "Operação Lex" investiga suspeitas de corrupção/recebimento indevido de vantagem, branqueamento de capitais, tráfico de influências e fraude fiscal.



Na operação, desencadeada na terça-feira, foram realizadas 33 buscas, das quais 20 domiciliárias, nomeadamente ao Sport Lisboa e Benfica, à casa de Luís Filipe Vieira e dos dois juízes e a três escritórios de advogados.



(C/ Lusa)