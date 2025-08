Cinco distritos de Portugal continental em alerta vermelho devido ao calor

Os distritos de Bragança, Porto, Vila Real, Viana do Castelo e Braga vão estar sob aviso vermelho entre as 06:00 de segunda-feira e as 18:00 de terça-feira, de acordo com o IPMA.

Entre as 09:00 de hoje e as 06:00 de segunda-feira, estes cinco distritos estão sob aviso laranja e, até lá, está acionado o alerta amarelo.

Ainda de acordo com o IPMA, os restantes distritos estão com avisos laranja e amarelo, variando nos dias entre hoje e terça-feira.

Os quatro principais incêndios a lavrar em Portugal continental estavam por volta das 04:45 a ser combatidos por 978 operacionais apoiados por 325 viaturas.

De acordo com o portal da ANEPC, a essa hora, no fogo de Ponte da Barca encontram-se 523 operacionais auxiliados por 174 meios terrestres, nos dois de Vila Real (Torgueda e São Cibrão) estavam um total de 386 operacionais e 128 veículos e no de Celorico de Basto 69 operacionais apoiados por 23 meios terrestres.

Estes são os maiores fogos incluídos pela Proteção Civil na lista de incêndios rurais em curso (ainda não dados como dominados/em resolução) de entre as denominadas "ocorrências significativas", assim descritas pela duração ou pelo número de meios envolvidos.





C/Lusa