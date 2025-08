Estão pintados a vermelho os cinco distritos mais a norte de Portugal. É o aviso mais grave na escala de alertas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real e Bragança estão a ser afetadas por calor extremo. As máximas previstas rondam os quarenta graus, no interior norte.



As temperaturas são ligeiramente mais baixas no litoral, com a exceção de Braga, onde os termómetros vão chegar aos 40.



O calor vai manter-se até ao próximo dia 13 de agosto.