Uma embarcação afundou-se esta quarta-feira, após ter embatido num molhe em São Jacinto, no concelho de Aveiro, causando cinco feridos ligeiros. O alerta foi dado cerca das 5h00.

Três dos feridos foram transportados para unidades hospitalares do distrito de Aveiro e dois foram assistidos no local.



Pelas 6h30, estavam no local vários operacionais, entre bombeiros, Polícia Marítima, Instituto de Socorro a Náufragos e INEM.