Cinco melhores hospitais públicos estão a norte

No top cinco estão o Hospital de Barcelos, o Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, o Centro Hospitalar do Porto, a Unidade de Saúde do Alto Minho e o Hospital de Braga, a única parceria público privada, entre os vencedores.



Para a distinção, contaram fatores como a mortalidade e a eficiência. Este ano, há uma novidade.



A entidade avaliadora decidiu atribuir também o prémio evolução clínica que tem quatro hospitais do norte entre os cinco distinguidos.