Cinco mortes e mais de 8.000 ocorrências devido à depressão Kristin - ANEPC

De acordo com um balanço da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANEPC) até às 17:00 de hoje, e desde as 16:00 de dia 27, estão contabilizadas cinco vítimas mortais devido à passagem da depressão Kristin, contabilizando já a morte de uma mulher de 85 anos, em Ribeira de Alcantarilha, Silves, na quarta-feira, depois de o veículo onde seguia ter sido arrastado por um ribeiro.

A Proteção Civil contabiliza ainda "uma vítima mortal em Vila Franca de Xira, na sequência da queda de uma árvore sobre um veículo ligeiro; uma vítima em Carvide, atingida por uma chapa metálica; uma vítima em Fonte Oleiro, encontrada em paragem cardiorrespiratória numa obra; e uma vítima em Carvide, que ficou presa na estrutura da habitação".

Das mais de 8.000 ocorrências registadas até às 17:00 de hoje, 1.310 aconteceram na Grande Lisboa, 1.141 na zona Oeste e 802 na região de Coimbra, sendo estas as três regiões com maior número de ocorrências.