Cinco mortos em despiste de ligeiro em Monchique
O despiste de um ligeiro teve como consequência a morte dos cinco ocupantes este domingo na Estrada Nacional 266, no concelho de Monchique, distrito de Faro.
As vítimas foram encontradas carbonizadas, depois de o acidente também ter provocado a propagação de um incêndio na mata em redor, que foi dominado.
A Estrada Nacional 266 foi interrompida ao trânsito, enquanto as autoridades removiam os corpos e procediam aos trabalhos de limpeza.
As cinco vítimas foram declaradas mortas pelo médico do Instituto Nacional de Emergência Médica.
Na resolução deste acidente estiveram envolvidos 101 operacionais pertencentes aos bombeiros, à Guarda Nacional Republicana (GNR), ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e ao INEM.
c/Lusa
