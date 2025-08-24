Cinco mortos em despiste de ligeiro em Monchique

As vítimas foram encontradas carbonizadas, depois de o acidente também ter provocado a propagação de um incêndio na mata em redor, que foi dominado.

A Estrada Nacional 266 foi interrompida ao trânsito, enquanto as autoridades removiam os corpos e procediam aos trabalhos de limpeza.

As cinco vítimas foram declaradas mortas pelo médico do Instituto Nacional de Emergência Médica.

Na resolução deste acidente estiveram envolvidos 101 operacionais pertencentes aos bombeiros, à Guarda Nacional Republicana (GNR), ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e ao INEM.

c/Lusa