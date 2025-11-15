Cinco navios de cruzeiro desviados do Porto do Funchal

Em nota de imprensa, a APRAM (Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira)indica que três das dos cancelamentos foram de navios que chegariam hoje à Madeira: o Oceânia Marina, com 1.185 passageiros, o Iona, com 5.344 passageiros e o Wind Star, com 120 passageiros.

O Ocêania desviou a sua rota para as ilhas Canárias, o Iona para Cádis e o Wind Star "navega agora em direção a Gibraltar".

Segundo a APRAM, outros dois navios desviaram as suas rotas esta semana, o Marella Explorer 2 na quarta-feira e o Seven Seas Grandeur, na quinta-feira.

Entretanto, na sexta-feira, cerca das 18:00, o navio Vasco da Gama conseguiu entrar no Porto do Funchal, acompanhado por um dos rebocadores da administração dos portos.

A APRAM adianta ainda que, para domingo, está prevista a chegada do navio AIDAmar, às 07:00, estando estimada a sua partida para Hamilton às 19:00.

Hoje, a capitania do Porto do Funchal voltou a prolongar os avisos de agitação marítima e vento fortes, até às 06:00 de domingo.

A autoridade regional alerta para os cuidados a ter por parte da comunidade marítima e da população em geral, tanto no mar como nas zonas costeiras.

Reforçar a amarração e manter vigilância apertada das embarcações atracadas, evitar passeios em zonas próximas ao mar e não praticar pesca lúdica são algumas das recomendações.