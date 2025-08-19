Cinco pessoas ficaram feridas esta tarde durante o combate ao incêndio no Sabugal
Foto: António Antunes - RTP
Cinco pessoas ficaram feridas esta tarde durante o combate ao incêndio no Sabugal, no distrito da Guarda.Um destes é um operacional da Afocelca, uma empresa de proteção florestal, sofreu ferimentos graves e foi transportado de helicóptero para o hospital de São João, no Porto.
Os outros quatro feridos foram assistidos no local pelas equipas do INEM, destacadas para o incêndio do Sabugal, que entrou já ontem no concelho de Penamacor.