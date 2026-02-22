País
Cinco pessoas realojadas. Incêndio destruiu armazém de fruta em Óbidos
O armazém consumido pelas chamas localiza-se em Casais de Capeleira. Cinco pessoas tiveram de ser realojadas e dois bombeiros foram transportados para o Hospital das Caldas da Rainha por inalação de fumo e exaustão.
Um incêndio deflagrou ao início da tarde deste domingo num armazém frutícola de Casais de Capeleira, em Óbidos. O alerta foi dado às 14h00. Pelas 19h00, o fogo estava em fase de rescaldo.
Num balanço das operações, ao final da tarde, a comandante dos Bombeiros de Óbidos, Patrícia Reis, traçou o retrato de um combate complexo, diante de uma elevada "carga térmica".
"Quando chegámos, o armazém já estava todo tomado e não conseguimos dirigir-nos ao foco principal", relatou aos jornalistas.
"O incêndio foi detetado pelos populares. Ao passarem na rua, verificaram que a lateral do lado esquerdo estava a arder e fizeram o alerta", prosseguiu a comandante.
"Temos a registar quatro vítimas, duas delas transportadas para o Hospital das Caldas por inalação e exaustão. São dois bombeiros. Temos ainda a registar cinco pessoas deslocadas. Devido à temperatura do incêndio, os vidros da casa partiram-se e não há condições para ali permanecerem e foram realojadas", adiantou.
Ouvido, durante a tarde, na RTP Notícias, o presidente da Câmara Municipal de Óbidos, Filipe Daniel, descrevia "um cenário desolador, de uma total destruição dos armazéns agrícolas".
"Estamos a falar de uma empresa familiar aqui do concelho de Óbidos que já vem, de algumas gerações a esta parte, a construir todo este património, que fatura mais de dez milhões de euros na exportação de fruticultura, que conta com mais de 50 trabalhadores efetivos, com mais 20 prestadores de serviço, e que nos períodos de pico representa uma entidade empregadora para mais de 100 pessoas", fazia notar o autarca. Filipe Daniel deixou um agradecimento às corporações de bombeiros que se juntaram ao combate às chamas.
O presidete da Câmara de Óbidos apontaria também para "uma enorme toxicidade no ar" causada pela quantidade de plástico consumida pelo fogo.
