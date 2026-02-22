Cinco pessoas realojadas. Incêndio destruiu armazém de fruta em Óbidos

Um incêndio deflagrou ao início da tarde deste domingo num armazém frutícola de Casais de Capeleira, em Óbidos. O alerta foi dado às 14h00. Pelas 19h00, o fogo estava em fase de rescaldo.



As operações no terreno mobilizavam, a meio da tarde, 106 operacionais de diferentes corporações de bombeiros voluntários e da GNR, apoiados por 40 veículos. A Guarda Nacional Republicana, destacada para o local, montou um perímetro de segurança. A VMER das Caldas da Rainha dirigiu-se para o teatro das operações.





A RTP apurou, junto da Proteção Civil, que um bombeiro de Óbidos se despistou, na sua viatura, quando se dirigia ao quartel para se equipar e combater este incêndio. O operacional sofreu ferimentos ligeiros, tendo sido transportado para o Hospital das Caldas da Rainha.





"Quando chegámos, o armazém já estava todo tomado e não conseguimos dirigir-nos ao foco principal", relatou aos jornalistas. Telejornal | 22 de fevereiro de 2026



"O incêndio foi detetado pelos populares. Ao passarem na rua, verificaram que a lateral do lado esquerdo estava a arder e fizeram o alerta", prosseguiu a comandante.



"Temos a registar quatro vítimas, duas delas transportadas para o Hospital das Caldas por inalação e exaustão. São dois bombeiros. Temos ainda a registar cinco pessoas deslocadas. Devido à temperatura do incêndio, os vidros da casa partiram-se e não há condições para ali permanecerem e foram realojadas", adiantou.

"Enorme toxicidade"

Filipe Daniel deixou um agradecimento às corporações de bombeiros que se juntaram ao combate às chamas.



Num balanço das operações, ao final da tarde, a comandante dos Bombeiros de Óbidos, Patrícia Reis, traçou o retrato de um combate complexo, diante de uma elevada "carga térmica".

Ouvido, durante a tarde, na RTP Notícias, o presidente da Câmara Municipal de Óbidos, Filipe Daniel, descrevia "um cenário desolador, de uma total destruição dos armazéns agrícolas".

Filipe Daniel deixou um agradecimento às corporações de bombeiros que se juntaram ao combate às chamas.