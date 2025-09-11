Cinco pessoas retiradas de apartamento em chamas em Vila Nova de Gaia
Cinco pessoas tiveram de ser retiradas esta quinta-feira de um apartamento em chamas no terceiro piso de um prédio de seis andares na freguesia de Santa Marinha, em Vila Nova de Gaia, revelou à Lusa fonte dos Bombeiros de Coimbrões.
O alerta para o incêndio foi dado pelas 14:17, estando o prédio situado na Rua Manuel da Rocha Páris, que, pelas 14:50, se encontrava cortada ao trânsito, acrescentou a fonte.
Contactada pela Lusa, fonte dos Sapadores de Vila Nova de Gaia referiu não haver registo de feridos.
Segundo a mesma fonte, pelas 14:50, estavam no local 25 operacionais, apoiados por 10 viaturas.
