Cinco pessoas retiradas de apartamento em chamas em Vila Nova de Gaia

O alerta para o incêndio foi dado pelas 14:17, estando o prédio situado na Rua Manuel da Rocha Páris, que, pelas 14:50, se encontrava cortada ao trânsito, acrescentou a fonte.

Contactada pela Lusa, fonte dos Sapadores de Vila Nova de Gaia referiu não haver registo de feridos.

Segundo a mesma fonte, pelas 14:50, estavam no local 25 operacionais, apoiados por 10 viaturas.