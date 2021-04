Cineclube de Faro retoma atividade a tempo de celebrar o 25 de Abril

E volta a exibir filmes numa altura em que também assinala 65 anos de existência. É um dos cineclubes mais antigos em Portugal com atividade regular.A data escolhida para este regresso ao convívio com o público não podia vir mais carregada de simbolismo: celebrar o 25 de Abril.Este final de tarde, no club farense, em antestreia e com a presença do realizador , passa o filme " Prazer Camaradas" de José Filipe Costa.





Reportagem de Mário Antunes.