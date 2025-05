Uma obra que promete conquistar os mais novos, como confirmou a jornalista Margarida Vaz, que assistiu à ante-estreia do filme de animação.

Vinte anos depois da versão animada, a Disney dá vida à personagem Stitch, contando a história da amizade entre uma jovem menina humana e um alienígena fugitivo perigoso parecido com um cão, mas que na realidade é uma experiência cientifica.





Também esta quinta-feira estreia-se no grande ecrã o novo filme da saga "Missão Impossível", novamente com Tom Cruise no principal papel. "Missão Impossível - O Ajuste de Contas Final" é o título do oitavo filme deste